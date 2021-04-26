أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، قدرة بلاده على استبدال صادرات الحبوب الأوكرانية إلى إفريقيا، مشددا على استعداد موسكو لبدء توريد الحبوب مجانا إلى 6 دول بالقارة في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر، وذلك وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأوضح بوتين، في كلمة خلال افتتاحه النسخة الثانية من قمة بين روسيا وإفريقيا في سان بطرسبرج بحضور قادة أفارقة، الدول المعنية بهذا الأمر هي: بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا، مضيفا أن كلا منها ستحصل على ما يتراوح بين 25 و50 ألف طن.

وتنعقد القمة، على مدى يومين، بمشاركة عدد من قادة الدول الإفريقية، وستشهد التوقيع على 92 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تتجاوز تريليون روبل، كما سيتم عقد 569 اجتماعا بين المشاركين.

وكانت روسيا انسحبت في السابع عشر من يوليو الجاري من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، ورفضت تمديد العمل به بسبب ما اعتبرته "عدم الوفاء" بالتزامات إزالة العوائق أمام صادراتها من الأغذية والأسمدة.