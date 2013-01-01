رئيس الإمارات يؤدي صلاة الجنازة على أخيه الراحل سعيد بن زايد

أدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، صلاة الجنازة على جثمان أخيه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي، وذلك وفقا لما جاء في وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

كما أدى الصلاة شيوخ عائلة آل نهيان، ودعا المصلون المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعفوه ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويكرم نزله جزاء ما قدمه خلال حياة حافلة بالعطاء والعمل كرسها لخدمة شعبه ووطنه، سائلين المولى تعالى أن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب.

وشيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشيوخ آل نهيان، جثمان الفقيد الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.