الجيش السوداني يؤكد استعداده لمواصلة مباحثات جدة متى تم استئنافها بعد تذليل المعوقات

قال الجيش السوداني، اليوم الخميس، إن وفده لمباحثات جدة عاد إلى البلاد أمس للتشاور، مع الاستعداد لمواصلة المباحثات متى تم استئنافها بعد "تذليل المعوقات".

وأكدت القوات المسلحة السودانية في بيان رغبتها في "التوصل إلى اتفاق فاعل وعادل يوقف العدائيات ويمهد لمناقشة قضايا ما بعد الحرب".

كانت السعودية والولايات المتحدة أعلنتا في الأول من يونيو حزيران الماضي تعليق محادثات جدة بين طرفي الصراع الدائر في السودان، بسبب "الانتهاكات الجسيمة" المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

لكن البلدين اللذين يسهلان المحادثات بين طرفي الصراع السوداني أبديا استعدادهما لاستئناف المباحثات حال تنفيذ الطرفين "الخطوات اللازمة لبناء الثقة".

وانزلق السودان إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في منتصف أبريل نيسان الماضي، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية.