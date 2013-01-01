قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن دول العالم تواجه أزمة مفاجئة خلال الأيام العشرة السابقة؛ مستشهدًا بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش؛ والذي قال فيها إن «العالم يواجه ظاهرة غير مسبوقة.. نحن في عصر الغليان العالمي، وهذه مجرد البداية».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من العلمين الجديدة، برفقة وزيري الكهرباء والبترول، مساء اليوم الخميس، أن العالم يواجه أزمة مفاجئة خلال الأيام العشر الماضية، متابعًا: «لدينا تنسيق كامل ويومي بين وزارتي البترول والكهرباء؛ فيما يخص تشغيل المحطات، وأنا كنت على اطلاع كامل بما يثار في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي».

وأوضح أن البعض تساءل عن كيفية إدارة الأزمة، مجيبًا: «نستخدم المازوت والغاز الطبيعي؛ في تشغيل الجزء الأكبر من محطات الكهرباء، وفي وقت الذروة قد يصل الاستهلاك إلى 33 جيجا من التيار؛ ما يتطلب 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت يوميا، وبالفعل كانت التحضيرات كافية».

وأشار إلى أن هذا المعدل -129 مليون مترمكعب من الغاز والمازوت- يطابق استهلاك يوليو العام الماضي، ولكن خلال الأيام العشرة الماضية؛ تعرضت البلاد لموجة حارة؛ رفعت الاستهلاك إلى 36 جيجا من الكهرباء؛ رغم تخفيف الأحمال؛ وبناء عليه ارتفع استهلاك المازوت والغاز لـ146 مليون متر مكعب.

واستكمل: «طلبنا من الأرصاد أن تمدنا بتقرير عن طقس أغسطس؛ من أجل الاستعداد للشهر المرتقب، خاصة وأن الموجة الحارة تؤدي إلى زيادة الاستهلاك، فضلا عن احتياج توربينات المحطات إلى زيادة الوقود من أجل تقديم الكفاءة.

ونفى ما تردد من أنباء بشأن تراجع مخزون الدولة من الغاز، أو تعرض حقل ظهر لأي أزمة نضوب؛ مضيفًا: «الدولة المصرية مش هتستخسر الغاز في المواطنين علشان تصدره».

وأوضح أن البلاد تتعرض لدرجات حرارة غير مسبوقة خلال أغسطس المقبل؛ ما يتطلب تحركا خاصا من الحكومة.