اليونيفيل: قلقون من إمكانية توسع الصراع في جنوب لبنان

قال المتحدث الرسمي باسم قوات حفظ السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) أندريا تيننتي للجزيرة إنهم يتواصلون مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي لخفض التوتر عند الخط الأزرق.

وأضاف تيننتي "نحن قلقون أكثر من أي وقت مضى من إمكانية توسع الصراع في جنوب لبنان"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت، اليوم السبت مقتل 10 أشخاص جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان في ملعب لكرة القدم بالجولان السوري المحتل، كما تحدثت عن سقوط عشرات المصابين، وبينما نفى حزب الله مسؤوليته عن الهجوم، توعده الاحتلال برد قاس ودراماتيكي.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بمقتل 10 فتية إسرائيليين إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان. وقال الإسعاف الإسرائيلي إن 30 مصابا بينهم 7 في حالة حرجة سقطوا إثر سقوط الصاروخ.