ألمانيا: عشاق المغنية تايلور ينتظرون عدة ساعات في الشمس قبل انطلاق حفلها في ميونخ

في درجات حرارة تقارب 30 درجة مئوية، انتظر عشاق المغنية الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت لعدة ساعات قبل حفلها في الملعب الأولمبي في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا.

ووفقًا لما ذكره متحدث باسم الشرطة، وزع منظم الحفل آلاف الأغطية على الجمهور للحماية من الشمس وكميات هائلة من المياه.

ولاحظت مراسلة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن المياه لم تصل إلى الكثير من الأشخاص الذين كانوا ينتظرون الدخول أمام الملعب الأولمبي.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة بأن بعض الأشخاص تعرضوا لانهيار في الدورة الدموية بسبب الحر، لكنه لم يتمكن من تقديم عدد دقيق للمصابين. وفات الكثير من الزوار العروض الموسيقية التمهيدية للحفل لأنهم كانوا يقفون في طوابير للحصول على الماء.

وكانت هيئة الأرصاد الألمانية أصدرت تحذيرا رسميا في وقت سابق من الحرارة في ميونخ مشيرة إلى أن من المتوقع استمرار الحرارة الشديدة حتى الساعة السابعة مساء، وكانت وصلت الحرارة وصلت عند الساعة الخامسة إلى 9ر31 درجة مئوية، كما قال متحدث باسم الهيئة في المساء.

وتقدم مغنية البوب تايلور سويفت آخر حفلين لها في ألمانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع ضمن جولتها "إيراس"، وكانت سويفت أحيت حفلات في جيلسنكيرشن وهامبورج قبل ذلك. وكانت تذاكر هذه الحفلات نفدت خلال ساعات قليلة.

ويستوعب الملعب الأولمبي في ميونيخ ما يصل إلى 72 ألف شخص حسبما ذكرت سلطات مدينة ميونخ، وبالإضافة إلى ذلك، تجمع العديد من المعجبين على تل الأولمبي القريب ليستمعوا إلى الحفل مجانًا.

بالنسبة للحفل الأخير لتايلور في ألمانيا غدا الأحد، تبدو توقعات الطقس أكثر ملاءمة. وقال متحدث باسم هيئة الأرصاد:" درجات الحرارة ستكون أقل بكثير، ولن تكون الأجواء حارة جدًا". ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة القصوى إلى حوالي 25 درجة.

وفي غضون ساعات قليلة بيعت تذاكر الحدث الكبير الذي سيقام اليوم السبت وغدا في الاستاد الأولمبي بميونخ.

وفي كل الأحوال تستعد شركات النقل في المدينة لإقبال كبير، حيث تشح أماكن وقوف السيارات في منطقة الإستاد.