اندلاع مواجهات عقب اقتحام الاحتلال لمخيم شعفاط

اندلعت مواجهات، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

في سياق متصل، أصيب شاب بجروح خطيرة، فجر السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، قبل اعتقاله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعتقلوا شاب في الثلاثينيات من عمره بعد إطلاق النار عليه وإصابته بجروح خطيرة أثناء قيادته لمركبته في البلدة.

وأصيب 6 فلسطينيين، الليلة، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب المبرح في العيسوية، من بينهم طفل (12 عاما) ومسنة (76 عاما) في العيسوية، ونقلوا إلى مستشفيات القدس.

كما اندلعت مواجهات، عقب اقتحام الاحتلال مخيم شعفاط شمال مدينة القدس، وأطلق الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.