المنظمات الأهلية الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على غزة تسبب في انتشار الأمراض والأوبئة

حذر مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، اليوم السبت من انتشار الأوبئة والأمراض والفيروسات وخاصة شلل الأطفال.. قائلا: إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تسبب في انتشار الأمراض والفيروسات.

وقال الشوا - في تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية" - إن "غزة مهددة بانتشار فيروس شلل الأطفال وخاصة في مراكز الإيواء التي تضم عددا لا حصر له من النازحين في ظل عمليات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي"، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل بوقف عدوانها على غزة وفتح المعابر لإدخال كافة المساعدات وخاصة المواد الطبية والأجهزة الطبية والمواد الغذائية والمكملات الغذائية، خاصة مع انتشار حالات سوء التغذية بين الأطفال بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال.

وأضاف أن مناطق النازحين تشهد ظروفا غير إنسانية، والتي منها: قنوات الصرف الصحي التي تنتشر بين خيام النازحين بمراكز الإيواء، وقلة المياه للاستخدام اليومي أو للشرب، مؤكدا أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تأخذ أبعادا مختلفة في ظل نفاد الأدوية والخدمات الطبية وخروج معظم المستشفيات قطاع غزة من الخدمة، مطالبا بتوفير تطعيمات ضد شلل الأطفال والتهاب الكبد الوبائي وغيرها من الأمراض التي تنتشر في القطاع.