الإعلام العبري: المسيرة التي أسقطها الجيش الإسرائيلي كانت متجهة نحو حقل كاريش

أفادت وسائل إعلام عبرية السبت، بأن المسيرة الآتية من أجواء لبنان، والتي أسقطتها سفينة حربية بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي، كانت متجهة نحو حقل كاريش الإسرائيلي للغاز في المتوسط.

وقالت "القناة 13" الإسرائيلية إن المسيرة التي أسقطت يرجح أنها استخبارية كانت متجهة نحو منصات الغاز في حقل كاريش.

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه يشتبه بإطلاق مسيرة من لبنان نحو منصة حقل كاريش، فيما لم يتضح ما إذا ما كانت مفخخة أم للاستطلاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، أن سفينة صواريخ حربية تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي، "أسقطت طائرة مسيرة فوق المياه الاقتصادية لإسرائيل في البحر الأبيض المتوسط آتية من لبنان".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "نجحت سفينة الصواريخ "شايتيت 3" التابعة للبحرية الإسرائيلية، بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي، في اعتراض طائرة بدون طيار دخلت من الأراضي اللبنانية إلى المياه الاقتصادية الإسرائيلية".

وحقل كاريش للنفط والغاز الطبيعي، المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل، يبعد 100 كلم عن السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط، وتقدر احتياطات الغاز المؤكدة فيه بنحو 1.3 تريليون قدم مكعب.

ووفق وزارة الطاقة اللبنانية، فإن حقل كاريش يبعد نحو 4 كلم فقط عن حدودها مع إسرائيل، في البلوك رقم 8، و7 كلم عن البلوك رقم 9، وهما تابعان للمياه الإقليمية اللبنانية.