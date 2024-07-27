أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني عددا من القضايا الإقليمية والدولية

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، اليوم السبت، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر لرئيس الوزراء البريطاني بمقر إقامته في العاصمة باريس حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

حضر اللقاء الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وعدد من كبار المسؤولين، ومن الجانب البريطاني توبي باركر السكرتير الخاص للشؤون الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين.