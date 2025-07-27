دعا برلمانيون وحقوقيين وإعلاميون مغاربة، الأحد، بلادهم إلى التدخل لإطلاق سراح الصحفي المغربي محمد البقالي الذي كان ضمن سفينة حنظلة التي اقتحمها الجيش الإسرائيلي في المياه الدولية أثناء توجهها لكسر الحصار على غزة.

جاء ذلك في بيانات منفصلة صادرة عن هيئات حقوقية ونقابية وسياسية.

والسبت، اقتحمت قوات من البحرية الإسرائيلية، سفينة "حنظلة" التي تقل متضامنين دوليين في أثناء توجهها إلى قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع الفلسطيني، وسيطرت عليها بالكامل واقتادتها إلى ميناء أسدود.

ودعت البرلمانية عن فيدرالية اليسار بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) فاطة التامني، بإطلاق سراح البقالي الصحفي بقناة الجزيرة.

وفي رسالة وجهتها لوزارة خارجية بلادها، طالبت التامني بضرورة التدخل لحماية البقالي.

ومن بين الهيئات التي طالبت بإطلاق سراح البقالي، النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية).

كما طالب شقيقا البقالي، يوسف ومصطفى بإطلاق سراحه، في منشورين بمنصات التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق الأحد اقتادت إسرائيل، نشطاء احتجزتهم بعد اقتحامها سفينة "حنظلة".

وقال تحالف أسطول الحرية في بيان: "بعد اختطافهم بشكل غير قانوني، وصل الطاقم المدني لسفينة حنظلة إلى ميناء أسدود".

وقبل عملية الاقتحام، السبت، أطلقت السفينة نداء استغاثة بعد اقتراب قوات بحرية إسرائيلية منها وهي على مقربة من شواطئ القطاع.

وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، في منشور على إكس: "قوات الاحتلال تتوجه نحو حنظلة، السفينة توجه نداء استغاثة".

وفي 13 يوليو الجاري، أبحرت "حنظلة" من ميناء سيراكوزا الإيطالي، قبل أن ترسو في ميناء غاليبولي في 15 من الشهر نفسه، لتجاوز بعض المشكلات التقنية، لتعاود الإبحار مجددا في 20 يوليو باتجاه غزة، وعلى متنها 21 ناشطا.

وقبلها تعرضت سفينة "الضمير" لكسر الحصار عن غزة، لهجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية في 2 مايو الماضي، أثناء محاولتها الإبحار نحو غزة، ما تسبب في ثقب بهيكلها واندلاع حريق في مقدمتها.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

يأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.​​​​​​​