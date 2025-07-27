روسيا تلغي عرضا للبحرية في سان بطرسبرج لمخاوف أمنية

أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن الحكومة الروسية ألغت عرضها السنوي بمناسبة "يوم البحرية"، والذي كان مقررا عقده في سان بطرسبرج، اليوم الأحد، بسبب مخاوف أمنية.

وقال بيسكوف، لوكالات الأنباء الروسية، إن "هذا مرتبط بالوضع العام، ولأسباب أمنية، التي لها الأولوية قبل أي شيء آخر".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد افتتح عرض البحرية في عام 2017.

وتم إسقاط أكثر من 10 طائرات مسيرة، في المنطقة المحيطة بسان بطرسبرج، صباح اليوم الأحد، حسبما ذكرت معلومات رسمية.

وقال الحاكم ألكسندر دروزدينكو إن امرأة في منطقة لومونوسوف أصيبت بجروح طفيفة جراء سقوط حطام طائرات مسيرة.

وجرى إغلاق مطار بولكوفو في سان بطرسبرج أمام عمليات الإقلاع والهبوط لعدة ساعات صباح اليوم الأحد.

وأعلن الجيش الروسي إسقاط 99 طائرة مسيرة في جميع أنحاء البلاد.