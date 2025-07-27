الجيزة: تشغيل جزئي لمحطة مياه جزيرة الذهب لحين استكمال إصلاح كابلات الكهرباء

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أعلنت محافظة الجيزة تشغيل محطة مياه جزيرة الذهب حاليًا بصورة جزئية (بنصف الطاقة الإنتاجية)، لحين الانتهاء من أعمال إصلاح كابلات الكهرباء، نظرًا لعدم استكمال إصلاح كابلات الجهد 66 بصورة نهائية.

وأوضحت المحافظة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي توفر سيارات مياه نقية صالحة للشرب، ويتم توزيعها حاليًا على المناطق المتضررة من ضعف المياه.

ونوهت المحافظة بأنه يمكن للمواطنين طلب سيارات مياه عبر الاتصال بالخط الساخن 125، لحين عودة ضخ المياه بشكل طبيعي بعد انتهاء أعمال الإصلاح.

وكانت المحافظة قد أعلنت قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بأعمال إصلاح العطل المفاجئ بمحطة محولات جزيرة الدهب، إحدى المحطات الرئيسية بالمحافظة.

وأشارت إلى أنه أثناء تنفيذ الإصلاح حدث خلل فني أدى إلى انسحاب الجهد من إحدى دوائر المحطة بجهد 220 ك.ف، مما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن مناطق بالعمرانية والهرم وفيصل وجزيرة الدهب والحوامدية، وتأثر وصول المياه إليها.



