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محافظ بورسعيد يشهد ختام النشاط الرياضي لمراكز الأنشطة الصيفية المجانية

محافظ بورسعيد يشهد ختام النشاط الرياضي
محافظ بورسعيد يشهد ختام النشاط الرياضي
محسن عشري
نشر فى : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 3:31 م | آخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 3:31 م

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صباح اليوم، ختام النشاط الرياضي لمراكز الأنشطة الصيفية المجانية "صيفنا مميز" في المدينة الرياضية، بحضور الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور علي أبو سمرة مدير مديرية الشباب والرياضة.

وقال محافظ بورسعيد -خلال كلمته- "بدأنا في جني ثمار جهد 3 أشهر من التدريبات والعمل؛ لتشكيل جيل رياضي يجسد مقولة (العقل السليم في الجسم السليم)".

وقرر المحافظ فتح مدة مراكز الأنشطة الصيفية المجانية طوال العام؛ ليستفيد منها أكبر عدد من الطلاب بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية على مستوى المحافظة.

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