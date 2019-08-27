 ألدوسيفي يترك قاع الدوري الأرجنتيني بثلاثية في مرمى توكومان - بوابة الشروق
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ألدوسيفي يترك قاع الدوري الأرجنتيني بثلاثية في مرمى توكومان

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 2:28 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 2:28 ص

تخلص ألدوسيفي من دوامة النتائج السيئة في الدوري الأرجنتيني وتغلب على أتلتيكو توكومان 3 / صفر مساء الأثنين في المرحلة الرابعة من المسابقة.

ورفع ألدوسيفي رصيده إلى أربع نقاط بعدما حقق الفوز الأول له في المسابقة هذا الموسم ليترك الفريق قاع جدول المسابقة ويقفز إلى المركز الرابع عشر بفارق الأهداف فقط أمام فيليز سارسفيلد وتوكومان.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم ألدوسيفي عبر النيران الصديقة بالهدف الذي سجله جييرمو أكوستا نجم توكومان عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 59 .

وحسم ألدوسيفي اللقاء بهدفين آخرين سجلهما نازارينو سوليس وألان رويز في الدقيقتين 66 والرابعة من الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء.


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