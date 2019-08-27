الأردن وألبانيا يبحثان تطورات الأزمة السورية والقضية الفلسطينية وجهود محاربة الإرهاب

بحث وزيرالخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الألباني جينت اتساكاي اليوم الثلاثاء ، سبل زيادة التعاون بين البلدين والمستجدات الإقليمية وفي مقدمها القضية الفلسطينية والأزمة السورية وجهود محاربة الإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الصفدي قوله : إن الإرهاب عدو مشترك سيستمر الأردن في التصدي له بالتعاون مع المجتمع الدولي .. مشيرا إلى جهود المملكة في هزيمة ظلاميته التي لا تنتمي لأي حضارة أو دين، ولا علاقة لها بقيم السلام والمحبة التي يجسدها الدين الإسلامي الحنيف.

ومن جهته..أعرب الوزير الألباني عن حرص بلاده لتطوير العلاقات مع المملكة في شتى المجالات..مؤكدا أهمية اجتماعات العقبة التي تشارك فيها بلاده تكريسا لنهج شمولي في محاربة الإٍرهاب .. ومشيدا بالدور المهم الذي تؤديه هذه الاجتماعات لحشد جهود المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب وهزيمة فكره الظلامي.

ووجه اتساكاي دعوة للصفدي للمشاركة في المؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي سيعقد في العاصمة الألبانية تيرانا في شهر أكتوبر المقبل.