مراكز معاك تنظم معرضا للمشغولات والمنتجات اليدوية بأسوان

نظمت مراكز "معاك" لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، التابعة لاتحاد الأطباء العرب، خلال شهر أغسطس الجاري، معرضا للمشغولات اليدوية والمنتجات الأسوانية بالتعاون مع قصر ثقافة مدينة الرديسية بمحافظة أسوان.

وقال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن أنشطة مراكز "معاك" تستهدف تنمية مهارات العاملين والأخصائيين، وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة الخاصة، فضلا عن تأهيل هؤلاء الأطفال من أجل تسهيل دمجهم في المجتمع.

وأشار رسلان إلى أن مراكز "معاك" المنتشرة في محافظات الجمهورية تعمل على تخفيف العبء المادي والمعنوي على الأسر الفقيرة، التي لا تستطيع تحمل نفقات التربية الخاصة لأطفالهم.