ترامب يرد على تريند على موقع تويتر بشأن وجود حشرات الفراش في منتجعه

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل دفاعي اليوم الثلاثاء، على تريند بموقع تويتر بشأن وجود حشرات فراش "بق الفراش" في منتجع "ترامب ناشيونال دورال ميامي" الذي يفضل استضافته لقمة مجموعة الدول السبع العام المقبل.

وكتب ترامب على تويتر "لا توجد حشرات بق الفراش في دورال"، وذلك بعد انتشار تريند على تويتر حيث نشر مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي تفاصيل بشأن غزو حشرات الفراش للمنتجع الفاخر.

وأكد ترامب أمس الاثنين إن منتجع الجولف الخاص به سيستضيف قمة العام المقبل. وقال للصحفيين في ختام قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتز الفرنسية إن حجم المنتجع وموقعه بالقرب من المطار يجعله "الأفضل" للاجتماع السنوي.

وبعد فترة قصيرة بدأ تريند "بق فراش ترامب" في الانتشار مع ظهور تقارير عن دعوى قضائية رفعت في عام 2016 أكدت وجود غزو "شديد" لتلك الحشرات في فندف ترامب.

وفى الوقت ذاته نقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن ترامب اتهامه لما وصفهم بالديمقراطيين اليساريين المتطرفين بالوقوف وراء هذه "الشائعة الكريهة" عندما علموا أنه يجرى التفكير فى استضافة المنتجع لقمة مجموعة السبع القادمة.