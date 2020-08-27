المسماري ينفي خرق وقف إطلاق النار غرب سرت الليبية

نفى المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، قيام وحدات تابعة لهم باستهداف قوات حكومة الوفاق في منطقة العمليات غرب سرت بالمدفعية.

وقال المسماري، عبر صفحته بموقع فيسبوك مساء اليوم الخميس، إن القوات ملتزمة بوقف إطلاق النار المعلن في الثامن من يونيو الماضي.

وأضاف أن "غاية المليشيات من نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة هي تبرير لما ستقوم به من عمليات عدائية ضد قواتنا للتغطية على المظاهرات الشعبية الرافضة لاستمرار حكومة السراج والغزو التركي ومرتزقته والمليشيات الإجرامية التي تسيطر على العاصمة طرابلس".

وكان المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية اتهم ما يسمى الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم بإطلاق 12 صاروخا من نوع جراد ليلة البارحة باتجاه مواقع قواتهم غرب سرت، معتبرًا ذلك خرقًا متوقعًا لإعلان وقف إطلاق النار.

وتشهد محاور مدينة سرت شمال وسط ليبيا، هدوءً تامًا منذ مطلع يونيو الماضي بعد فشل محاولة قوات الوفاق استرجاع المدينة، التي سيطرت عليها قوات المشير حفتر في يناير الماضي.