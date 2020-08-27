طبيبات يكشفن سبب عدم تعرض بعض الحوامل للغثيان الصباحي

الغثيان والقيء الصباحي من العلامات المميزة لبداية الحمل، وهو أمر مرهق للحوامل خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ولكن الدكتورة ميشيل هاكاجا، طبيبة النساء والتوليد في الولايات المتحدة أكدت أن هذه العلامة ليست ثابتة لدى جميع النساء.

وأضافت أن ما يقرب من 30% من النساء الحوامل حول العالم لا يتعرض للغثيان الصباحي وهذا شيء لا يجب أن يشعرهن بالخوف من الإجهاض لأن ما يحدث عبارة عن قدرة الجسم على التعامل مع ارتفاع الهرمونات المصاحبة للحمل وتسبب اضطرابات بالمعدة ينتج عنها غثيان.

وأوضحت الدكتورة الأمريكية مارا فرانسيس، طبيبة أمراض النساء والتوليد، أن بداية الحمل يرتفع فيها هرمون hCG وهو موجه إلى الغدد التناسلية المشيمية، وهرمون الاستروجين وغيره من الهرمونات التي تتضاعف في الأشهر الثلاثة الأولى وتنقص في الثلث الثاني من الحمل وهذا يفسر توقف الغثيان بمجرد الدخول في الشهر الرابع، وحينما لا تتعرض الحامل للغثيان فإن هذا دليل على عدم ارتفاع الهرمونات وهو شيء لا يؤثر على الحمل بل مرتبط باختلاف الأجساد بين النساء- وفقًا لموقع "بيرنتس" الأمريكي الخاص برعاية الأطفال.

وبجانب الغثيان وأعراض الحمل الأخرى، توجد بعض التغيرات التي تحدث في جسد أغلب النساء حتى الولادة، وهي:

1- الجلد

تظهر بقع على جسم 90% من الحوامل؛ وذلك بسبب زيادة هرمون "الميلانوتروبيك" المسؤول عن صبغة الجلد، ومع ارتفاع نسبته تظهر هذه البقع التي يكون لونها قاتم، لكنها تختفي بعد عام من الولادة، ويعود الجسم لحالته الطبيعية- وفقًا لمجلة "الصحة" البرازيلية.

2- الشعر

إذا كان شعرك يتساقط، فخلال فترة الحمل ستلاحظين أنه أصبح كثيفا ولم يعد يتساقط مع كل مرة تحاولين فيها تصفيفه؛ وذلك نتيجة لزيادة إنتاج هرمون الاستروجين "هرمون الأنوثة"، لكن بعد الولادة ستجدين أن شعرك يتساقط بنسبة كبيرة، ولوقف ذلك عليكِ تحسين حالتك المزاجية والحصول على راحة وتغذية صحية.

3- الثدي

في كثير من الأحيان يزداد حجم الثدي خلال فترة الحمل، ويرجع ذلك لارتفاع عدد الغدد داخله وتراكم الدهون استعدادًا لإنتاج الحليب لتغذية الطفل بعد الولادة.

4- الإمساك

يعد تعرض المرأة خلال شهور الحمل للإمساك من الأمور الطبيعية التي تحدث نتيجة ضغط الرحم على الأمعاء والمعدة؛ ما يجعل عملية الهضم صعبة وتحتاج إلى وقت.

5- الدوالي

تظهر الدوالي عند أغلب النساء الحوامل، ويكون ذلك بسبب هرمون البروجسترون الذي يريح جدار الأوردة ويجعلها تتمدد أكثر من حجمها الطبيعي؛ ما يزيد من اتساع الصمامات وميل الدم إلى الركود.