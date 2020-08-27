يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في برلين، اليوم الخميس، قضايا من بينها العقوبات على بيلاروس والنزاع بين اليونان وتركيا في شرق البحر المتوسط.

ولا يتوقع أن يتم وضع استراتيجيات ملموسة لفض التوترات المتزايدة بشأن ما يرى الاتحاد الأوروبي أنه تنقيب غير قانوني من جانب تركيا في المياه التي تطالب بها اليونان وقبرص في الاجتماع.

لكن وزراء خارجية دول التكتل سيناقشون خيارات متعددة قدمها ممثل الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات تستهدف الشركات المشاركة في عمليات الحفر، كما أن عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد تجمدت بالفعل.

كما سيناقش وزراء الخارجية الأوروبيون الوضع في بيلاروس، حيث يواجه الرئيس ألكسندر لوكاشينكو احتجاجات واسعة النطاق بعد فوزه المثير للجدل في الانتخابات في وقت سابق من هذا الشهر.

ووافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على فرض عقوبات على بيلاروس المتاخمة لبولندا وليتوانيا ولاتفيا. وربما تطال تلك الإجراءات ما بين 15 إلى 20 شخصا متهمين بتزوير الانتخابات أو قمع المتظاهرين، حسبما أفاد مسؤول بارز في بروكسل قبيل المحادثات.