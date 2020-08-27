ميركل تعرب عن قلقها الشديد تجاه اضطرابات المتوسط بين تركيا واليونان

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قلقها الشديد بشأن النزاع بين اليونان وتركيا في البحر المتوسط.

وقالت ميركل اليوم الخميس قبل اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج إن هناك اضطرابات "تقلقنا للغاية؛ لأنها قائمة بين شريكين بالناتو أيضا".

وأضافت أن ألمانيا تعمل من أجل الحد من التصعيد وأوضحت أنها تعتزم التحدث مع ستولتنبرج بشأن الطريق الصائب في هذا الاتجاه.

وأعرب ستولتنبرج عن قلقه أيضا، وأشاد بمحاولات الوساطة الألمانية، وقال إنه هو ذاته في اتصال دائم أيضا مع اليونان وتركيا، وقال: "رسالتي هي أن يجب حل الموقف بروح التضامن بين الحلفاء وعلى أساس القانون الدولي"، مؤكدا أن الحد من التصعيد واللجوء إلى الحوار في مصلحة جميع الأطراف.

يذكر أن النزاع بين البلدين احتدم بسبب عمليات التنقيب التركية عن الغاز الطبيعي قبالة الجزر اليونانية في الجزء الشرقي من البحر المتوسط. وتقوم سفينة "أوروك ريس" التركية بالتنقيب عن الغاز هناك بصحبة سفينتين حربيتين.

وبررت أنقرة موقفها بأن المنطقة تنتمي إلى الجرف القاري التابع لتركيا. وهناك نزاع مشابه حول جزيرة قبرص، حيثما تم اكتشاف حقول غاز طبيعي أمام سواحلها.

وتحاول ألمانيا منذ أسابيع الوساطة في النزاع – ولكن دون تحقيق أي نجاح منظور حتى الآن.

وتوجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى اليونان وتركيا أول أمس الثلاثاء ، إلا أنه لم يستطع تحقيق أي تهدئة فورية.

وقامت كلتا الدولتين بإجراء مناورة عسكرية في المنطقة أمس الأربعاء.

وأجرت المستشارة الألمانية اتصالات هاتفية عدة مرات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ويعد هذا الخلاف خطيرا للغاية، لأن اندلاع نزاع عسكري بين حليفين بالناتو يبدو ممكنا. وكان قد حدث بالفعل تصادم بين سفينة حربية تركية وأخرى يونانية.