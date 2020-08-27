أعلنت الوساطة الجنوب سودانية رسميًا، يوم الاثنين المقبل، موعدًا للتوقيع الرسمي بين الجبهة الثورية والحكومة السودانية، مشيدة بدور الإمارات وتشاد في عملية السلام بالسودان.

ولفتت إلى أن رئيس جنوب السودان سيلفا كير، سيحضر توقيع اتفاق سلام السودان، إضافة إلى توجيه دعوات لوزراء دول إيغاد والسلك الدبلوماسي، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

واستأنف الوفد الحكومي السوداني برئاسة وزير الدفاع اللواء ركن ياسين إبراهيم ياسين، المفاوضات مع رؤساء حركات مسار دارفور، اليوم الخميس، بشأن بند الترتيبات الأمنية، والتي تستضيفها جوبا عاصمة جنوب السودان، في آخر محطات التفاوض التي تسبق توقيع اتفاق السلام السوداني بالأحرف الأولى.

وفي نهاية العام الماضي، شهدت العاصمة جوبا، أولى جلسات انطلاق المفاوضات بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية برعاية حكومية من دولة جنوب السودان، بهدف الوصول إلى اتفاق سلام شامل بالبلاد.

ويضم مسار دارفور، المنضوي تحت كيان الجبهة الثورية السودانية، كل من "حركة العدل والمساواة، حركة جيش تحرير السودان، حركة تحرير السودان -المجلس الانتقالي، تجمع قوى تحرير السودان، والتحالف السوداني".