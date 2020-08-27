سوريا تسجل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2504 في البلاد.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء الخميس، أشارت «الصحة السورية» إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 100.



ولفتت الوزارة إلى تسجيل 19 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 569.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 820 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 24 مليون إصابة.