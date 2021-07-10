دول «العشرين» تسعى لتعاون أقوى من أجل تمكين المرأة

دعا ممثلو دول مجموعة العشرين والعديد من المنظمات إلى تعزيز التعاون في مجال تمكين المرأة.

وأوضحت وزيرة تكافؤ الفرص والأسرة الإيطالية إيلينا بونيتي مساء الخميس في مدينة سانتا مارجريتا ليجور الساحلية شمال إيطاليا "أن الهدف هو تعزيز المساواة بين الجنسين بشكل أكثر نجاحا".

ويعتبر هذا أول مؤتمر لمجموعة العشرين حول هذا الموضوع. وكان يجب أن يكون ركيزة أساسية لأهم 20 دولة صناعية وناشئة (مجموعة العشرين) لتعزيز الحقوق الأساسية للمرأة ووقف العنف ضدها.

وذكرت بونيتي أنه أصبح من الواضح خلال المؤتمر مدى تعقيد قضية المساواة في الحقوق ومدى أهمية تعاون دول مجموعة العشرين.

كما تأثرت النساء بشكل خاص أثناء جائحة فيروس كورونا. ودعت بونيتي إلى القضاء على الأفكار النمطية حتى يمكن للمرأة أن تحصل على المزيد من الفرص في سوق العمل.

وكان من بين الموضوعات على جدول الأعمال أيضا وضع المرأة في أفغانستان، التي استعادت حركة طالبان السيطرة عليها مؤخرا.

وتلا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي في بداية المؤتمر بيانا أشار فيه إلى أن النساء والفتيات في أفغانستان على وشك فقدان حريتهن وكرامتهن.

وتتولى إيطاليا حاليًا رئاسة مجموعة العشرين. ومن المقرر عقد قمة مجموعة العشرين في نهاية أكتوبر المقبل في روما.