أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 626ر214 مليون حالة حتى صباح اليوم الجمعة، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 93ر5 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 21ر07 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 214 مليونا و626 ألفا و986 إصابة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات من جراء الوباء ارتفع إلى أربعة ملايين و 747 ألفا و500 حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى خمسة مليارات و93 مليونا و796 ألفا و67 جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.