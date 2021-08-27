أنور عمرو ينتهي من الموسيقى التصويرية لفيلم «ريتسا»

انتهى المؤلف الموسيقى أنور عمرو، من وضع اللمسات النهائية على الموسيقى التصويرية لفيلم "ريتسا"، والذي يقوم ببطولته كل من: أحمد الفيشاوي وعائشة بن أحمد ومحمود حميدة، وأمير المصري.



وأعلن الفيشاوى منذ أيام، عن مفاجأة تتعلق بفيلم "ريتسا"، إذ كشف عن مشاركة الفيلم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، والمقرر انطلاقها في شهر ديسمبر المقبل.

فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسري، ويقوم ببطولته كل من محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وأمير المصري، وكارولين عزمي ومي الغيطي ومريم الخشت وعائشة بن أحمد ونور إيهاب، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير في خطوط متوازية إلا أن هناك رابطًا بينها.

المؤلف الموسيقى أنور عمرو لديه أكثر من 20 عاما من الخبرة في مجال الموسيقى بالشرق الأوسط وأوروبا، وشارك في العديد من الأعمال الفنية لكبار نجوم الفن بمصر والوطن العربي، أبرزهم: "الكينج" محمد منير، الفنانة التونسية لطيفة، المطربة المغربية جنات، واللبنانية مايا دياب، مدحت صالح، إيهاب توفيق.