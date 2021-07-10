إيطاليا تدعو مجموعة العشرين لعقد اجتماع خاص حول أفغانستان

ذكر وزير خارجية إيطاليا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين أنه يتعين أن تعقد دول المجموعة قمة خاصة حول تطور الأزمة في أفغانستان، التي تسيطر عليها حركة طالبان.



وقدم وزير الخارجية الإيطالي ، لويجي دي مايو الطلب في روما، اليوم الجمعة، بعد اجتماع مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، لكن لم يتم بعد تحديد موعد لهذا الاجتماع.



وقال الوزير إن "هناك حاجة لتشاور دولي مكثف حول الوضع في أفغانستان".



ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء ، عن لافروف قوله "إننا مستعدون لدراسة مقترحات ملموسة من الجانب الإيطالي".



كان لافروف قد تبادل وجهات النظر في وقت سابق مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي حول الوضع في أفغانستان ، بعد سحب القوات الغربية من هناك.



كان العشرات قد قتلوا وأصيبوا في هجمات بمحيط مطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية كابول أمس الخميس.



وتعتزم إيطاليا إنهاء مهمة الإجلاء من أفغانستان لرعاياها اليوم الجمعة، عندما تقلع آخر طائرة من كابول.



وذكرت وزارة الدفاع الإيطالية أن البلاد نقلت حوالي 4900 شخص من أفغانستان إلى مكان آمن، خلال المهمة.