 أمريكا تدمر ذخائرها.. طالبان تطمئن المواطنين بشأن التفجيرات الأخيرة بمطار كابول - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا تدمر ذخائرها.. طالبان تطمئن المواطنين بشأن التفجيرات الأخيرة بمطار كابول

هديل هلال
نشر في: الجمعة 27 أغسطس 2021 - 12:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 أغسطس 2021 - 12:34 ص

ناشد المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، مواطني العاصمة الأفغانية عدم القلق بعد سماعهم لدوي انفجارات داخل مطار كابول، مساء اليوم الخميس.

وقال خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، إن القوات الأمريكية نفذت هذه التفجيرات داخل مطار كابول لتدمير ذخائرها.

 

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اليوم الخميس، أن انفجارين وقعا خارج مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، حيث يعمل الجيش الأمريكي على إجلاء عشرات المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر من البلاد قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس جو بايدن في 31 أغسطس لإكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

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