ناشد المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، مواطني العاصمة الأفغانية عدم القلق بعد سماعهم لدوي انفجارات داخل مطار كابول، مساء اليوم الخميس.

وقال خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، إن القوات الأمريكية نفذت هذه التفجيرات داخل مطار كابول لتدمير ذخائرها.

#توضیحات:

بعد از شام امروز در داخل میدان هوایی کابل صدای انفحار ها شنیده شده است.

این انفجارها از سوی نیرو های امریکایی جهت از بین بردن تجهیزات خود صورت گرفته است، شهریان کابل تشویش نداشته باشند. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 26, 2021

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اليوم الخميس، أن انفجارين وقعا خارج مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، حيث يعمل الجيش الأمريكي على إجلاء عشرات المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر من البلاد قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس جو بايدن في 31 أغسطس لإكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.