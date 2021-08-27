مقتل 72 شخصا بينهم 13 أمريكيا في هجمات قرب مطار حامد كرزاي بأفغانستان

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لقى 72 شخصا، من بينهم 13 جنديا أمريكيا، حتفهم في هجمات وقعت بالقرب من مطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية كابول أمس الخميس، حسبما ذكرت مصادر عدة اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة باجوك الأفغانية للأنباء عن المصادر قولها إن أكثر من 150 شخصا أصيبوا في الهجمات.

كان المتحدث باسم طالبان، سهيل شاهين، أعلن أمس مقتل 13 وإصابة 52 آخرين، على الأقل، في الهجمات.

وأكدت الولايات المتحدة لاحقا مقتل 13 من جنودها.

وقال بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن 18 جنديا آخرين أصيبوا وتم إجلاؤهم على متن طائرات تضم وحدات طبية.

وأعلن تنظيم داعش في أفغانستان، والذي يطلق عليه "داعش فرع خراسان"، مسؤوليته عن الهجوم عبر منصة أعماق الإخبارية التابعة له.

وزعم بيان داعش أن نحو 160 شخصا قتلوا أو أصيبوا في هجوم انتحاري، وقال إن الضحايا من القوات الأمريكية وآخرين متعاونين معهم.

وتوعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن ترد بلاده بقوة على الهجوم.