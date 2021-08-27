وفاة 21 شخصا في غرق قارب بأحد أنها بنجلاديش

قالت الشرطة في بنجلاديش اليوم الجمعة إن ما لا يقل عن 21 شخصا غرقوا ولا يزال كثيرون آخرون في عداد المفقودين بعد أن انقلب قارب في نهر في مقاطعة براهمانباريا شرقي بنجلاديش.

وقال الضابط أنس الرحمان إن القارب الذي يعمل بمحرك وكان على متنه أكثر من 70 راكبا غرق بعد أن اصطدم بسفينة شحن محملة بالرمال في نهر تيتاس في المساء.

وأضاف أن الغواصين من إدارة الإطفاء والدفاع المدني بالتعاون مع الأهالي انتشلوا جثث 21 راكبا من مكان الحادث، الذي يقع على بعد أكثر من 70 كيلومترا شرق العاصمة دكا.

وأضاف أنس الرحمان أن عملية البحث لا تزال جارية بحثا عن ركاب مفقودين، لكنه لم يعط أرقاما محددة بشأن عدد المفقودين.

وعينت الإدارة المحلية لجنة من ثلاثة أعضاء من المسؤولين لفتح تحقيق في الحادث، حسبما قال حياة الدولة ، رئيس المقاطعة.

وأضاف أنه تم منح أسرة كل متوف مبلغا بسيطا من المال لإتمام مراسم الجنازة والتشييع للمتوفين في الحادث.