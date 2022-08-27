عامل يطعن زوجته بسكين المطبخ في الشرقية



أصاب عامل زوجته بطعنة نافذة في البطن، اليوم السبت، داخل منزل الزوجية بمركز ههيا في الشرقية؛ بسبب خلافات الزوجية بينهما، فيما جرى نقل الزوجة المصابة إلى مستشفى ههيا المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورد إشارة من مستشفى ههيا المركزي بوصول أسماء. أ، 33 سنة، ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة ههيا، مصابة بطعنة نافذة في البطن، وحالتها العامة مستقرة.



بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، المدعو سالم ع، 37 سنة، عامل، وأن المتهم زوج المجني عليها قد أصابها بطعنة نافذة بسكين أحدثت إصابتها.



وتبين حدوث مشادة كلامية بين الزوجين تطورت إلى مشاجرة بسبب الخلافات الزوجية، استل على إثرها الزوج المتهم سكين من المطبخ وتعدى به على المجني عليها وسدد إليها طعنة نافذة في البطن، فيما تم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة ههيا، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، وطلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة.