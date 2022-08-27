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مجلس الدولة الليبي يدين اشتباكات طرابلس ويدعو إلى وقف العنف

علم ليبيا
علم ليبيا
هديل هلال
نشر في: السبت 27 أغسطس 2022 - 6:02 م | آخر تحديث: السبت 27 أغسطس 2022 - 6:02 م

أدان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الاشتباكات المسلحة التي تجري في العاصمة طرابلس، والتي أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين ما بين قتلى وجرحى، وإلى تدمير ممتلكات عامة وخاصة، وروعت المواطنين الآمنين.

ودعا مجلس الدولة الليبي، مساء السبت، إلى ضرورة التوقف فورا عن هذا العنف، محملًا المسؤولية المباشرة من أطلق الرصاصة الأولى فيها.

ويؤكد المجلس على موقفه الثابت بضرورة التوقف عن هذا العبث، ودعم جهود المجلس الأعلى للدولة للعمل على تسريع إجراء انتخابات توحد مؤسسات الدولة وتعزز الشرعية، وتفتح الطريق لبناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها الليبيون.

 

واندلعت، ليلة (الجمعة) وفجر اليوم (السبت)، اشتباكات مسلحة وسط العاصمة الليبية طرابلس استُخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وسُمع في نواحي متعددة من المدينة أصوات الاشتباكات المستمرة، والقذائف.

وخلّفت الاشتباكات المسلحة الدائرة حاليا في العاصمة الليبية طرابلس، دمارا واسعا بالبنية التحتية، نتيجة الاستخدام المكثّف للأسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية من طرف الميليشيات المتنازعة.

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