عامر حسين يتحدث عن إعفاء لاعبي الأهلي من معسكر المنتخب

رد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري عن طلب الأهلي باعفاء لاعبيه من معسكر منتخب مصر المقبل. وقال عامر حسين في تصريحات اذاعية عبر الشباب والرياضة "لا يوجد تعليق او رأي شخصي على طلب الأهلي، هذا الأمر يعود لوجهة نظر روي فيتوريا".

وأضاف: "روي فيتوريا رجل عاقل جدا ومن خلال معرفتي به ودراستي له فهو واقعي وذكي ويتعاون مع جميع المدربين في الدوري المصري".

وأكمل: "أثق في أن فيتوريا وكولر قادران على حل الازمة التي وضعنا فيها الاتحاد الافريقي كالعادة".

وأشار: "مستحيل أن يلعب الأهلي مباراة محلية وسط السوبر الأفريقي، سواء أقيمت كدورة مجمعة أو ذهاب أو عودة، والتي تتطلب سفر الفريق وبالتالي سيكون الأمر مرهقًا وصعب يخوض مباريات أثناء البطولة".

وواصل: "نضع السيناريوهات لكل المواقف سواء وصل الأهلي للنهائي أو ودع البطولة مبكرًا لا قدر الله، ولا يمكننا اتخاذ قرار قبل وصول جدول كامل".

وتابع: "حتى في المباريات المتبقية من كأس مصر الأهلي طرف، وبالتالي نستعد لإعلان تصور كامل". وأتم: "بالنسبة للدوري كان التصور لدينا من الموسم الماضي، أن يبدأ الدوري منتصف سبتمبر".