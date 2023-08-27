التنمية المحلية والتضامن: معرض «أيادي مصر» فرصة جيدة لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية

افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية والذي أقيم بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، اليوم الأحد، بفندق بيراميزا بالدقي.

وشارك في ورشة العمل الافتتاحية عدد من المحافظين ونواب المحافظين، وعدد من نواب المحافظين، وتوماس شاما الممثل المقيم لمؤسسة هانس سايدل الألمانية في مصر، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وأجرى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمحافظين، جولة داخل المعرض لتفقد المعروضات والمنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية.

وأشادا بجودة وتنوع المعروضات الموجودة في المعرض، مؤكدين أن مثل هذه المعارض تعد فرصة جيدة لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، من خلال توفير منافذ لبيع وعرض هذه المنتجات في مناطق حيوية مقابل بيع سلع بأسعار مدعمة تناسب المواطنين.

وأعرب وزير التنمية المحلية، عن سعادته للمشاركة في معرض "أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية"، مثمناً جميع الجهود المبذولة من الوزراء والمحافظين لدعم ورعاية الحرف التراثية بالمحافظات المصرية، وخصيصًا مبادرة "أيادي مصر"، والتي تحظى برعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تعتبر المبادرة عنوانا للهوية المصرية وقاطرة للتنمية المستدامة.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التي تقدمها نيفين القباج وزيرة التضامن لدعم الحرف اليدوية والتراثية، والتعاون المستمر بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي لدعم المبادرة غير المسبوق لتنمية مهارات أعضائها وتطوير البنية التحتية لمقر المبادرة، وخلال المعرض.

ووجه وزير التنمية المحلية، الشكر للواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لتوفير محافظة القاهرة مقرًا دائمًا "لأيادي مصر" في قرية الفواخير، مشيرًا إلى أنه جارٍ تجهيزه للمساعدة في تصوير المنتجات وتسويقها ومساعدة العارضين.

وقدم وزير التنمية المحلية، خالص التقدير للدعم المقدم من مؤسسة هانس سايدل الألمانية في مصر، على دعمها ورعايتها للحرف اليدوية من خلال تعاون مثمر وبناء بدأ بسلسلة من الورش التدريبية لشباب أيادي مصر بالمحافظات لتأهيلهم ثم رعاية معرض اليوم، موجهاً الشكر لكل القائمين على المبادرة والداعمين لها، متمنياً النجاح لشباب مصر الذي يثبت كل يوم قدرته على العطاء.

وأكد آمنة، أن دعم الحرف اليدوية والتراثية ودعم التنمية الاقتصادية يأتي على رأس أولويات أجندة وزارة التنمية المحلية، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، وتعمل وزارة التنمية المحلية في هذا الصدد من خلال دورها التنسيقي بين المستويين المركزي والمحلي على تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية المحلية.

وشدد المحافظ، على تعزيز التضافر بين جهود جميع الفاعلين لدعم التنمية المحلية المتكاملة، حيث تعمل الوزارة في إطار خطة استراتيجية وضعتها لمشروع "أيادي مصر" للاستمرار في تطويره وتوسيع نطاقه لزيادة الانتشار، وفتح أسواق جديدة للمنتجات التراثية المصرية بتعاون كامل مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات مما يساهم في دعم جهود الدولة المختلفة في القضاء على البطالة.

وأوضح أن المشروع القومي "أيادي مصر" حقق العديد من المكاسب والإنجازات فيما يتعلق بترويج المنتجات المصرية، كما ساعد المشروع علي اكتمال جميع مراحل سلاسل القيمة للحرف التراثية من الإنتاج وحتى التسويق، وخلق سوق لهذه المنتجات قادرة على المنافسة، فضلًا عن تدريب الحرفيين على تطوير المنتج، ولضمان استدامة هذه الجهود، تعمل وزارة التنمية المحلية على عدد من المحاور المؤسسية سواء من خلال تجهيز مركز للحرف التراثية واليدوية المصرية بقرية "الفواخير" بالفسطاط ليكون مقرَا للمشروع القومي "أيادي مصر"، أو الحرص على إنشاء وتفعيل وحدة مختصة بالعمل على المشروع في كل محافظة بالتعاون مع المحافظين.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه خلال عام 2017 كان نقطة انطلاق حقيقية للدولة المصرية نحو دعم ورعاية الحرف التراثية كجزء مهم ورئيسي من المكون المادي للهوية الثقافية للشخصية المصرية وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو تقديم كل أوجه الدعم لأصحاب هذه الحرف للحفاظ عليها وتنميتها، حيث سارعت الحكومة إلى ترجمة هذه التكليفات على أرض الواقع من خلال عدد من المبادرات والمشروعات المعنية بالصناعات اليدوية والتراثية بالمحافظات كافة.

وأضاف آمنة، أن إطلاق الوزارة لمنصة "أيادي مصر" لتسويق الحرف اليدوية والتراثية في يوم المرأة المصرية 16 مارس 2021 بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وشركة أي-أسواق ومحافظات مصر.

ويأتي في إطار دعم وتعزيز قدرات الشباب والمرأة، وإدراكاً منا بأهمية التحول في عملية التسويق لمرحلة الرقمنة، حيث يعتبر إنشاء منصة إلكترونية أحد المداخل لتعزيز عملية التسويق والتي تتماشي مع روح العصر وتساعد الحرفيين على تسويق منتجاتهم داخل وخارج مصر وخلق سوق للمنتجات التراثية المصرية قادرة على المنافسة العالمية.

ونوه وزير التنمية المحلية، بأن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تمكين الفئات المهمشة وخلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات والتي تؤدي إلى التنمية في الريف ودعم للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير الحياة الكريمة اللائقة لهم، وأيضاً دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة التي تملكها المرأة المعيلة وما تمثله من مصدر أساسي لدخل أسرتها ومن هنا نرى دائما جهد غير مسبوق من كل المحافظات بتنظيم معارض ومبادرات شبابية وتشجيع من المحافظين ومشاركة فعالة لخلق جيل مميز من شباب المبادرة.

وشدد آمنة، على ضرورة بذل كل الجهد من جميع المعنيين لدعم هذه الصناعة نظرًا لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية، وخلق فرص عمل ضمن رؤية وتوجهات الدولة نحو التحول الاقتصادي لتحقيق النمو الاقتصادي المحلي المرجو، وكذا التعاون مع جميع شركاء التنمية لدفع هذه الصناعة الواعدة محليًا والوصول الى الأسواق العالمية.

وأكد سعي وزارة التنمية المحلية لمساعدة شبابنا في جميع محافظات مصر في تطوير وتسويق منتجاتهم وصناعاتهم وتوفير فرص عمل لهم والحفاظ علي الحرف التراثية والحرفية التي تتميز بها القري والمدن المصرية المختلفة من الاندثار.

من جانبه، رحب توماس شاما- الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل الألمانية في مصر بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية في دعم الصناعات والحرف التراثية، مؤكداً ترحيب المؤسسة على تكثيف العمل مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز الصناعات والمنتجات الحرفية والتراثية فيما يخص التسويق والتوثيق للمنتجات التي تتميز بها المحافظات.

كما أشار رئيس المؤسسة الألمانية، إلى سعيه خلال الفترة القادمة علي تسهيل مشاركة منصة أيادي مصر في المعارض الألمانية المتخصصة في تلك الصناعات والمنتجات الحرفية والتراثية.

فيما أعلنت وزارة التنمية المحلية خلال ورشة العمل الافتتاحية للمعرض عن فوز محافظة المنوفية بمكافأة مالية قيمتها 50 ألف جنيه باعتبارها المحافظة الأكثر تميزاً في عرض منتجاتها اليدوية والتراثية بالجناح المخصص لها بالمعرض، وذلك تشجيعا لأصحاب الحرف التراثية والصناعات اليدوية ودعمهم.

كما أعلنت الوزارة فوز كل محافظات الجيزة والقاهرة وأسوان بجائزة المحافظات التي تميزت المنتجات الخاصة بها في المعرض.

وفي السياق، أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث وإحيائه باعتباره صورة حقيقية للهوية المصرية، وأحد الأدوات المهمة للحفاظ على شخصية مصر التاريخية والرائدة خاصة مع النهضة الحديثة المتحققة حالياً في مختلف المجالات في عهد الجمهورية الجديدة، وفي ضوء رؤية مصر 2030 التي يتم تنفيذها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح محافظ القاهرة، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بإيجاد فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الصغيرة، كما تعمل الدولة على تقديم الدعم الكامل لجهود الحفاظ على الحرف التراثية وهو ما أضفى أهمية خاصة على دور منصة "أيادي مصر" التي أقامتها وزارة التنمية المحلية ودورها في الترويج لهذه الحرف.

وأشار إلى وجود تعاون كبير بين كل أجهزة الدولة لدعم الشباب في مشروعاتهم، كما تقوم الدولة بدعم المعارض وتوفير الأماكن لها ومنح القروض الميسرة لدعم الصناعات الصغيرة.

وأشار عبدالعال، إلى أن محافظة القاهرة تبذل جهودً كبيرة لتسويق منتجات الحرفيين كما تقدم الدعم الكامل والرعاية لكل الفعاليات التي تستهدف الحفاظ على الهوية التراثية، موضحاً أن محافظة القاهرة شاركت في المعرض بـ10 عارضين قدموا منتجاتهم من النحاس والخيامية، والزجاج المعشق والسجاد اليدوي، والصدف والجلود، والمشغولات اليدوية والتريكو والخوص.