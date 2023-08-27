الهند تضع حدا أدنى لسعر تصدير الأرز البسمتي بعد حظر الأبيض

قالت الحكومة الهندية، اليوم الأحد، إنها فرضت حدًا أدنى لسعر تصدير شحنات الأرز البسمتي قدره 1200 دولار للطن، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد السيطرة على الأسعار المحلية قبل الانتخابات المحلية.

وبحسب وكالة «رويترز»، حظرت الهند - وهي أكبر مُصدّر للأرز في العالم - في يوليو الماضي صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي، وفرضت يوم الجمعة رسومًا 20% على صادرات الأرز المسلوق.

وأشارت الحكومة في بيان إلى أن «بعض التجار كانوا يصنفون الأرز الأبيض غير البسمتي على أنه بسمتي؛ للتغلب على قيود التصدير بعد صدور قرار الحظر».

وأوضحت أن «وضع حد أدنى لسعر التصدير، سيساعد السلطات على ضمان عدم تصدير الأرز الأبيض على أنه بسمتي».

وتُصّدر الهند نحو 4 ملايين طن من الأرز البسمتي، إلى بعض الدول مثل إيران والعراق واليمن والسعودية والإمارات والولايات المتحدة.