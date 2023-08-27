إعصار ساولا يشتد شمال شرق الفلبين

قال مكتب الأرصاد الجوية الوطني في الفلبين، إن الإعصار ساولا اشتد ليتحول إلى إعصار قوي شمال شرق الفلبين، ومن المرجح أن يظل ضمن هذه الفئة حتى يصل إلى اليابسة في تايوان، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد.

ومن غير المتوقع أن يصل ساولا إلى اليابسة في الفلبين، ولكن من المتوقع أن ينحرف نحو الشمال الغربي وأن يضرب الساحل الجنوبي لتايوان مساء يوم الأربعاء المقبل، أو في وقت مبكر من صباح الخميس، بحسب ما ذكرته إدارة الخدمات الجوية والجيوفيزيائية والفلكية الفلبينية "باجاسا"، في تحذير أصدرته في الساعة الـ11 صباحا.

وتواجه الأجزاء الشرقية من إقليمي كاجايان وإيزابيلا الفلبينيين، فيضانات أو انهيارات أرضية محتملة بسبب هطول الأمطار الغزيرة، بالاضافة إلى التهديد المتوسط إلى الشديد للأرواح والممتلكات، بسبب الرياح القوية، بحسب ما ورد في توقعات باجاسا في وقت سابق من صباح اليوم.

وفي الوقت نفسه، ذكرت قوات خفر السواحل، أن الرحلات البحرية في الأجزاء الشمالية من إقليم كويزون، تم تعليقها بصورة مؤقتة.