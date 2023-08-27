الهند وأمريكا تبحثان سبل تعزيز التجارة والاستثمارات

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ناقش وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال وممثلة التجارة للولايات المتحدة كاثرين تاي اليوم السبت فى نيودلهى سبل تعزيز التجارة والاستثمارات بين الدولتين، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

وقال جويال في رسالة عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، إنه عقد اجتماعا ثنائيا مع تاي.

وأوضح: "ناقشنا قضايا ثنائية رئيسية ذات اهتمام مشترك واستكشفنا سبلا من أجل مزيد من الزخم للشراكة الهندية- الأمريكية عبر تعزيز التجارة والاستثمارات".

وذكر مسؤول مؤخرا إن الدولتين تدرسان إنهاء أحدث خلاف تجاري متعلق بالطيور الداجنة في منظمة التجارة العالمية.

وفضلا عن ذلك، تبحث الدولتان تعزيز الشراكة من خلال السماح لشركات الدولتين بالمشاركة في التوريدات الحكومية لدى كل منهما الأخرى .

وحلت الهند والولايات المتحدة ستة خلافات تجارية مشتركة معلقة في منظمة التجارة العالمية، تماشيا مع الالتزام الذي قدمته الدولتان خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للولايات المتحدة في يونيو.

