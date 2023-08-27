• سيلشي بيكلي: إثيوبيا ستواصل التمسك بموقفها فيما يتعلق بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول



أكد رئيس فريق التفاوض الإثيوبي، سيلشي بيكلي، ما وصفه بـ"حق إثيوبيا في الاستفادة من مياه نهر النيل"؛ لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.



وقال رئيس فريق التفاوض الإثيوبي، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع التي تستضيفها القاهرة حاليا بشأن سد النهضة، إن أديس أبابا ستواصل التمسك بموقفها فيما يتعلق بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول.



وأضاف أن المفاوضات الثلاثية ستعزز التعاون بين الدول الثلاث، وأن بلاده ستواصل العمل من أجل التوصل إلى نتيجة ودية للمفاوضات، حسبما أوردت سفارة إثيوبيا لدى القاهرة على صفحتها بموقع فيسبوك.



وتحدث بيكلي عما وصفه بـ"الفوائد الهائلة" التي ستجنيها الدول الثلاث من سد النهضة.



وانطلقت في القاهرة، صباح اليوم، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا.