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أعلنت وزارة التعليم العالي عن نتائج تنسيق طلاب مدارس المتفوقين STEM، ويمكن للطلاب الراغبين في معرفة النتيجة بالضغط هنا.





ويتيح موقع التنسيق الإلكتروني تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق مدارس المتفوقين STEM الذين استنفدوا رغباتهم خلال تنسيق المرحلة.

وكان مكتب التنسيق قد أنهى منذ قليل، أيضا، أعمال تنسيق المرحلة الثانية وبلغ عدد الطلاب المتقدمين 273098 علمي و65784 أدبي، بإجمالي 338882 ولم يتقدم 12,990 طالباً في الشعبة العلمية و1,185 في الشعبة الأدبية، مما يعني تخلف 14,175 طالباً عن التقدم برغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني لهذه المرحلة.



تم ترشيح 224,317 طالباً في الشعبة العلمية لكليات و60,476 طالباً في الشعبة الأدبية لكليات، بالإضافة إلى 44,190 طالباً في الشعبة العلمية لمعاهد و4,745 طالباً في الشعبة الأدبية لمعاهد، ليكون إجمالي المرشحين 333,728 طالباً.



استنفد 5,154 طالباً وطالبة رغباتهم من الشعبتين العلمية والأدبية بسبب إدراجهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسيتم إتاحة الفرصة لهم لإبداء رغبات جديدة.

والتزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقاً لآخر تسجيل قاموا به، وفي حدود القواعد والشروط.

لمعرفة النتيجة اضغط هنا



