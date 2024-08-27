مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: الانتشار السريع لشلل الأطفال يهدد أطفال غزة

قال مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الانتشار السريع لشلل الأطفال يهدد أطفال غزة الذين أصبحوا ضعفاء بسبب النزوح والحرمان وسوء التغذية.

ودعا بوريل في تصريح صحفي، إلى وقف إطلاق نار إنساني فورا لمدة 3 أيام في قطاع غزة، لتمكين اليونيسف والصحة العالمية من إجراء تطعيمات شلل الأطفال، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

يُذكر أن الفترة الماضية هي الأقل حجما في دخول المساعدات إلى قطاع غزة بسبب العراقيل التي تفرضها دولة الاحتلال الإسرائيلي، في إطار سياسة التجويع التي تنتهجها ضد المواطنين الأبرياء في القطاع.

وتحول قوات الاحتلال الإسرائيلي دون إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وحتى المساعدات من منفذ كرم أبو سالم بشكل مؤقت، وتعمل دولة الاحتلال جاهدة على تقليص أعداد الشاحنات الداخلة إلى القطاع بشكل يومي.