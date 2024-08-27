بوينج تتوقع زيادة حجم أسطول الطيران التجاري في الصين أكثر من الضعف بحلول 2043

تتوقع شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج ارتفاع عدد الطائرات التجارية في الصين إلى أكثر من الضعف بحلول 2043 في ظل برامج التحديث والتوسع التي يشهدها القطاع في الصين لتلبية الطلب المتزايد على خدمات طيران الركاب والشحن الجوي.

وقالت الشركة في تقريرها "آفاق السوق التجارية 2024" إن أسطول الطائرات التجارية في الصين سينمو بمعدل 1ر4% سنويا ليصل إلى 9740 طائرة بحلول 2043 مقابل 4345 طائرة حاليا، في حين ستنمو حركة النقل الجوي للركاب في الصين بنسبة 9ر5% مقابل متوسط نمو عالمي قدره 7ر4% سنويا فقط.

وبحسب التقرير الدوري للشركة الأمريكية فإن حركة السفر الجوي في بر الصين الرئيسي ستنمو بمعدل 2ر5% سنويا لتصبح أكبر سوق للطيران في العالم، وهذا يتطلب إضافة 8830 طائرة جديدة خلال العشرين عاما المقبلة، حيث سيكون 60% من هذه الطائرات لتلبية نمو الطلب و40% منها للإحلال والتجديد للطائرات القديمة واستخدام طرز أقل استهلاكا للوقود.