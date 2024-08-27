وصل مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، الثلاثاء، إلى الصين في زيارة نادرة يلتقي خلالها وزير الخارجية، وانج يي.

وبحسب موقع فضائية «الحرة»، حطت طائرة سوليفان في بكين قبيل الساعة 14:00 (6:00 ت غ)، وكان في استقباله السفير الأمريكي نيكولاس بيرنز، بحسب مشاهد نقلتها وسائل الإعلام المعتمدة.

ويعتزم سوليفان، بدء سلسلة من المحادثات مع مسئولين صينيين كبار في بكين هذا الأسبوع، في مسعى لتخفيف حدة التوتر بين القوتين العظميين قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر.

وسيلتقي سوليفان مع وزير الخارجية الصيني وانج يي، ومسئولين آخرين خلال المحادثات المقررة من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس، بشأن قضايا خلافية بين البلدين من بينها الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا وادعاءات الصين بالسيادة على تايوان وبحر الصين الجنوبي فضلا عن العلاقات التجارية بينهما.

ويسعى سوليفان، إلى ترقية المحادثات المباشرة بين القوات العسكرية الأمريكية والصينية إلى مستوى القيادة، وهي خطوة تأمل واشنطن في أن تساعد في منع نشوب صراع في مناطق معينة مثل مضيق تايوان.

وتعتزم بكين التعبير عن معارضتها للرسوم الجمركية الأمريكية على مجموعة من السلع المصنعة، وقيود التصدير التي تستهدف شركات صناعة الرقائق الصينية، ومناقشة مطالبتها بالسيادة على جزيرة تايوان التي تخضع لنظام حكم ديمقراطي.

ويراقب الجانبان أيضا بحذر احتمال تحول حرب غزة إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا.