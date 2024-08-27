محافظ بورسعيد يوجه بسرعة توصيل المرافق إلى 3 مدارس جديدة

عقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعًا بديوان عام المحافظة لمناقشة عدد من الموضوعات مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري، سكرتير المحافظة، ورؤساء الأحياء، ووكلاء الوزارة، ومديري الإدارات، وممثلي الأزهر والكنيسة المصرية والمجلس القومي للمرأة، وعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة.

ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي والإجراءات التي قامت بها الأبنية التعليمية لرفع كفاءة وتوصيل المرافق لعدد 3 مدارس جديدة، من المقرر بدء العمل بها خلال هذا العام.

تشمل المدارس الجديدة: مدرسة الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد التي تخدم سكان حي الفيروز، ومدرسة الشيماء ببحر البقر، ومدرسة محمد مهران بالحي الإماراتي.

وتم توجيه الجهود لسرعة إنهاء الأعمال بها لاستقبال الطلاب والمعلمين في بداية العام الدراسي الجديد.

كما وجه محافظ بورسعيد بالتنسيق مع الأبنية التعليمية والجهات المختصة لسرعة توصيل كافة المرافق للمدارس الجديدة والتأكد من جاهزيتها، وإنهاء العمل بالمدارس التعليمية الجديدة التي ستنضم للعام الدراسي الجديد.

وأشار محافظ بورسعيد إلى قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن آلية تعامل الحكومة مع سرقات التيار الكهربائي والإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد المخالفين.

وأكد على ضرورة متابعة هذا الملف بشكل دوري، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، بما في ذلك إيقاف كافة صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة، إلى جانب الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك للقضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر بالمجتمع.

واستعرض اللواء محب حبشي جهود الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء في الارتقاء بمستوى النظافة وإزالة الإشغالات والتعديات، موجهاً رؤساء الأحياء بمواصلة وتكثيف الجهود في متابعة الأعمال الجارية في ملف النظافة، وتجميل الشوارع، وأعمال الصرف الصحي، وتوفير صناديق القمامة.

كما شدد على الالتزام بالمساحات القانونية وعدم التعدي على حرم الطرق لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات.