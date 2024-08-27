الأزهري: نجاح مؤتمر الشؤون الإسلامية لا يعتمد على جهد فرد بعينه وإنما هو عمل متكامل مشترك

استقبل أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الثلاثاء، رَامِن مَمَّدوف رئيس اللجنة الحكومية للعمل مع المنظمات الدينية بجمهورية أذربيجان، والوفد المرافق له، على هامش مشاركتهم في المؤتمر الدولي الـ35 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأشار وزير الأوقاف، إلى حرصه على توجيه الدعوة لهم لحضور فعاليات المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي عُقد في القاهرة، وأن زيارتهم لمصر عزيزة وغالية علينا جدًّا ومقدرة.

وأعرب وزير الأوقاف، عن تطلعه إلى التعاون المشترك بين البلدين مصر وأذربيجان، مؤكدًا أن نجاح المؤتمر لا يعتمد فقط على جهد فرد بعينه وإنما هو عمل متكامل مشترك إنما هو عمل متكامل مشترك من كل أبناء وزارة الأوقاف ثم بتلبية ضيوفنا لدعوة المؤتمر.

ووجه وزير الأوقاف، بإتاحة كل المؤلفات الشخصية و الإصدارات العلمية هدية لأذربيجان ليتحول اللقاء إلى برنامج عمل سريع.

ومن جانبه، أعرب رَامِن مَمَّدوف رئيس اللجنة الحكومية للعمل مع المنظمات الدينية بجمهورية أذربيجان عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر، مشيدًا بالأداء المتميز لوزير الأوقاف قائلا: "رأينا مدى الاهتمام الكبير منذ تعيينكم وزيرًا للأوقاف، ونتابعكم جيدًا قبل تولي وزارة الأوقاف، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لثقته فيكم باختياركم وزيرًا للأوقاف".

وأكد رئيس اللجنة الحكومية للعمل مع المنظمات الدينية بجمهورية أذربيجان، أن هذا المؤتمر سيكون بداية تعاون كبير بين البلدين، وأن وزارة الأوقاف المصرية من الشركاء الأعزاء، ونحرص على دعوة فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري للمشاركة معنا في جميع فعالياتنا ومؤتمراتنا.

وأشاد رئيس اللجنة الحكومية للعمل مع المنظمات الدينية بجمهورية أذربيجان، بالتجربة المصرية الكبيرة في جميع المجالات، مؤكدا أنهم في أمس الحاجة إلى الخبرات المصرية في المجالات العلمية والدراسية، والواعظات.