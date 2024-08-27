إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة زد بنصف نهائي الكأس

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة زد في السادسة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر للموسم الحالي، موسم 2023-2024.

الإسماعيلي تأهل للدور نصف النهائي بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح في ربع النهائي، فيما تأهل زد بعد الفوز على مودرن سبورت بهدف دون رد.

ويدخل الإسماعيلي مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: محمد بيومي، محمد عمار، محمد نصر وعبد الكريم مصطفى.

خط الوسط: عماد حمدي، محمد عبد السميع وعمر الساعي.

الهجوم: نادر فرج، مروان حمدي وخالد النبريصي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الله جمال، حسن صابر، عبد الرحمن الدح، حاتم سكر، عمر القط، محمد خطاري، عبد الرحمن كتكوت، إبراهيم عبد العال وإيريك تراوري.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في النهائي مع الفائز من نصف النهائي الثاني، والذي يجمع المصري البورسعيدي مع بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم أيضًا.