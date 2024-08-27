تحرير 118 محضرا خلال حملات تموينية بالشرقية

قال المهندس عبدالكريم عوض الله مدير مديرية تموين الشرقية، إن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين، ومديرية الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك.

يأتي ذلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع، ومنع تخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

وأوضح وكيل وزارة التموين، في بيان له اليوم، أن مديرية التموين شنت عددا من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لإحكام الرقابة على حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 118 محضراً منها 80 محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية، ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم تنفيذ غلق لـ3 مخابز، وكذلك فتح مخبزين من إجمالي 2570 مخبزا.

كما تم تحرير 38 محضراً في حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة، وعدم صلاحية السلع للاستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص، ومحاضر غش تجاري وضد تجار تموينين مخالفين