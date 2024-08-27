نتنياهو: استعادة المحتجزين تتطلب وجودا عسكريا في غزة وضغطا مستمرا على حماس

هنأ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجيش الإسرائيلي والشاباك على نجاح عملية تحرير مختطف لدى المقاومة في غزة.

وقال في مقطع فيديو نشرته الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن «رئاسة الوزراء تعمل بلا كلل لإعادة جميع المحتجزين في غزة».

وجدد مزاعمه بالقول إن «استعادة المحتجزين تتطلب وجودا عسكريا في غزة وضغطا مستمرا على حماس».

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن «عملية مشتركة للجيش والشاباك أسفرت عن تحرير المحتجز الإسرائيلي فرحان القاضي، البالغ من العمر 52 عامًا».

وزعم «تحرير المحتجز من قبل أفراد وحدة الكوماندو البحري، واللواء 401، ووحدة يهالوم الهندسية، وأفراد جهاز الشاباك، تحت قيادة الفرقة 162، جنوب قطاع غزة».

ولفت في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إلى أنه «لا يمكن الإفصاح عن مزيد من المعلومات، نظرًا لقضايا تتعلق بأمن المختطفين والقوات والدولة».

وأشار إلى أن «حالة المحتجز الذي تم تحريره جيدة، ويتم نقله لمواصلة الفحوصات الطبية في مستشفى سوروكا، حيث تم إطلاع أفراد عائلته بالخبر لتتم مرافقتهم من قبل سلطات الجيش».