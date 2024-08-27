طلبت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، زيادة الإنفاق الدفاعي لعام 2025 بنسبة 6ر3 % من أجل تعزيز القدرات للرد على التهديدات العسكرية الكورية الشمالية المتزايدة.

ووافقت الحكومة، في وقت سابق من اليوم، على الميزانية المقترحة بقيمة 59ر61 تريليون وون (3ر46 مليار دولار أمريكي) لعام 2025، مقارنة بـ 42ر59 تريليون وون لعام 2024، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ومن المقرر أن تقدم الحكومة الاقتراح إلى الجمعية الوطنية الاثنين المقبل. وإذا أقرت الجمعية الوطنية الميزانية المقترحة، فسوف تتجاوز ميزانية الدفاع 60 تريليون وون لأول مرة.

ويتجاوز معدل الزيادة في ميزانية الدفاع بشكل طفيف إجمالي الزيادة المقترحة في الإنفاق الحكومي، البالغة 2ر3 %.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، "على الرغم من النهج الصارم الذي تنتهجه الحكومة فيما يتعلق بالسياسة المالية السليمة، فإنها أعطت الأولوية لقطاع الدفاع بالنظر إلى الوضع الأمني الخطير في الداخل والخارج.

ومن الميزانية المقترحة، تسعى الوزارة إلى إنفاق 07ر18 تريليون وون على عمليات شراء الأسلحة والمشاريع الأخرى لتعزيز قدرات الدفاع، بزيادة قدرها 4ر2 % على أساس سنوي، و52ر43 تريليون وون لتكاليف تشغيل القوات العسكرية، بزيادة قدرها 2ر4%.

وتعتزم كوريا الجنوبية تخصيص 16ر6 تريليونات وون لتعزيز نظام الردع ثلاثي المحاور والمشاريع الأخرى ذات الصلة.

وتسعى الوزارة أيضا إلى إنفاق أكثر من تريليون وون العام المقبل على إنتاج طائرة مقاتلة محلية الصنع من طراز "كيه إف-21"، من المقرر الانتهاء من تطويرها في عام 2026.

كما تتضمن الميزانية المقترحة للعام المقبل خطة لزيادة الأجور الشهرية للمجندين. ومن المقرر أن يرتفع الراتب الأساسي الشهري للرقيب، الذي يبلغ حاليا 25ر1 مليون وون، إلى 5ر1 مليون وون العام المقبل.