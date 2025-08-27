إصابتان بالرصاص و25 بالاختناق في الاقتحام الإسرائيلي للبلدة القديمة في نابلس

أصيب فلسطينيان بالرصاص، وآخرون بالاختناق، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية المتواصل لمدينة نابلس في شمال الضفة الغربية .

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة فتى /16 عاما/ وشاب /22 عاما/ بالرصاص المطاطي، مشيرا إلى إصابة 25 آخرين جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، وتم نقل عدد منهم إلى المستشفى، فيما جرى إخلاء ثلاث حالات مرضية من داخل البلدة القديمة.

وتواصل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو ساعات اقتحام مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وسط انتشار عسكري كثيف وإجراءات أمنية مشدد، حسبما أفادت مصادر محلية.

وقالت المصادر إن القوات الإسرائيلية فرضت حصارا على البلدة القديمة في المدينة واعتقلت أحد السكان، فيما أجبرت عدة عائلات على إخلاء منازلها بالتزامن مع عمليات تفتيش واسعة طالت عشرات المنازل.

وأوضحت أن وحدات خاصة تمركزت في أحياء مختلفة من المدينة، ونشرت قناصة في منطقة شارع سفيان وميدان الشهداء، كما اقتحمت محال تجارية في منطقة رأس العين.

وتعد هذه العملية واحدة من أطول الاقتحامات التي تشهدها المدينة منذ شهور، في وقت تعيش فيه البلدة القديمة من نابلس ذاكرة اقتحام واسع النطاق نفذته القوات الإسرائيلية في يونيو الماضي، ووصف آنذاك بأنه من أعنف العمليات منذ سنوات.

وتصاعدت في الأشهر الأخيرة وتيرة الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية بالتوازي مع الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وتقول السلطات الفلسطينية إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة أدت منذ بداية العام إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين واعتقال المئات، فيما تفرض قوات الجيش الإسرائيلي إجراءات مشددة على مدن شمال الضفة خاصة جنين ونابلس.

من جانبها، تزعم إسرائيل أن هذه العمليات تهدف إلى "ملاحقة مطلوبين ومنع تنفيذ هجمات"، بينما تحذر منظمات حقوقية دولية من أن التوسع في المداهمات والاعتقالات يفاقم التوتر الميداني، ويزيد من هشاشة الأوضاع الإنسانية والأمنية في الضفة الغربية.